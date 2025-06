A Misano ‘sfilano’ le moto più eleganti

Successo a Portoverde per la prima edizione del Concorso d’eleganza per moto da competizione: circa cento appassionati hanno partecipato a una giornata tra esposizioni, tour fino a Tavullia, benedizione e talk show. Il premio Best of show è andato alla Ducati V4 Tricolore Italia firmata da Pecco Bagnaia, del riccionese Mirco Costantini. Premi anche alla Honda RC 30 del 1988 e alla Yamaha R6 del team Grt Racing. Tra i protagonisti dell’evento, il campione europeo 250cc Davide Bulega. Il talk show finale è stato moderato dal giornalista Stefano Bergonzini, con Carla Aghito e Duilio Damiani, ideatori dell’evento.