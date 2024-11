A Misano si allarga il porta a porta

Misano è sempre più ‘porta a porta’. Si amplia il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti anche nella zona limitrofa alle vie San Giovanni e via Grotta. Si tratta id circa 160 utenze alle quali son già stati inviati i volantino informativi. Con questa nuova modalità, tutti i residenti delle zone interessate saranno coinvolti nella raccolta domiciliare di tutte le tipologie di rifiuti: organico, indifferenziato, carta, plastica e vetro. Nell’area di via San Giovanni sono ricomprese anche le vie limitrofe: via Ca’ Francioni, Ca’ Rastelli, Ca’ Andrino, Vicinale della Viola, Vicinale Silvagni e Ca’ Manzoni solo i civici 21 e 23.