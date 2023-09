A Misano tornano i grandi filosofi

Homo homini lupus. Si intitola così la nuova rassegna filosofica curata da Gustavo Cecchini, che si terrà al cinema teatro Astra di Misano. Le ‘Riflessioni sull’umano’ riprenderanno il 6 ottobre alle 21. In un’epoca in cui la misura viene superata, la rassegna si interroga su cosa accadrebbe nel momento in cui l’uomo finisse per vivere senza alcuna imposizione sociale, facendo parlare soltanto la propria natura. Nel corso della storia a porsi la medesima domanda sono stati tanti filosofi. A Misano saliranno sul palco in sei. Apre, venerdì, Salvatore Natoli, con una lectio dal titolo ‘Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te: riflessioni sulla regola aurea’. Il 13 ottobre arriverà il monaco e saggista Enzo Bianchi, fondatore della Comunità di Bose, con ‘Per un nuovo umanesimo’. Il 20 ottobre salirà sul palco Marco Guzzi, con ‘L’umano è permanente rivoluzione’. Il 27 ottobre la filosofa Laura Boella interverrà su ‘L’empatia oltre l’antitesi di egoismo e altruismo’. Il 3 novembre tornerà Paolo Ercolani con ‘Automi connessi: l’umano nella rete’. Chiuderà il 10 novembre lo storico Franco Cardini che proporrà un ‘Esame di coscienza della cultura Occidentale’.