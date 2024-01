A Morciano ci vuole orecchio. Elio veste i panni di Jannacci

Al nastro di partenza la stagione teatrale dell’Auditorium della Fiera di Morciano, che dal 22 febbraio al 30 aprile alternerà otto spettacoli di prosa, musica e comicità. Tra i protagonisti nomi importanti come quelli di Marina Massironi, Elio, Filippo Graziani e Ascanio Celestini. In attesa della riapertura dal 24 gennaio partirà la vendita degli abbonamenti e dal 14 febbraio quella dei biglietti per i singoli spettacoli. Sipario alzato dunque da giovedì 22 febbraio con Il malloppo, divertente dark comedy interpretata da Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro. L’opera del drammaturgo britannico Joe Orton dai toni farseschi e dalla comicità dissacrante, un dialogo serrato, iperbolico e surreale, mutuato dal teatro dell’assurdo. Si prosegue sabato 2 marzo con Stivalaccio Teatro in scena con Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco, versione ‘sui generis’ del dramma shakespeariano in cui dei ciarlatani saltimbanco nella Venezia del 1574 vengono incaricati di dare spettacolo in onore del Principe Enrico III di Valois e scelgono proprio la più grande storia d’amore che sia mai stata scritta. Seguiranno tre appuntamenti musicali. Il 9 marzo è in programma Filippo Graziani canta Ivan – Per gli amici tour 2024. Il concerto proporrà l’inossidabile musica di Ivan Graziani, che dopo trent’anni si arricchisce di un nuovo disco con otto inedite canzoni ritrovate dalla famiglia e arrangiate dal figlio Filippo che sul palco ne promuove l’uscita assieme a Lugano addio, Monnalisa, Pigro e Agnese. La musica è in primo piano anche venerdì 15 marzo col concerto de I Violini di Santa Vittoria in Caffè Kakania. Sentieri musicali dal Po al Danubio: tra brani originali delle terre reggiane e pietre miliari del caffè concerto, si introduce e accompagna lo spettatore all’interno della narrazione che lega la musica popolare emiliana al mondo mitteleuropeo e gitano. Il concerto è una tappa della rassegna Vai Liscio promossa dalla Regione Emilia-Romagna.

Altra serata in note, questa volta dedicata a Enzo Jannacci, sabato 23 marzo, con la straordinaria partecipazione di Elio in Ci vuole orecchio. Elio canta e recita Enzo Jannacci. L’eccentrico cantautore verrà reinterpretato da Elio con cinque musicisti. Variegato il programma di aprile. Sabato 6 si torna alla prosa con Binari, spettacolo di Alcantara Teatro proposto nell’ambito del progetto Teatro e salute mentale sostenuto dalla Regione. Giovedì 18 segue Ascanio Celestini in Rumba. L’asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato, mentre martedì 30 si chiude col Teatro de Gli Incamminati in Letizia va alla guerra. La suora, la sposa, la puttana, racconto tragicomico di tenerezza e verità. "Ancora una volta Morciano si prepara a diventare un palcoscenico d’eccezione per l’intera Valconca – commenta il sindaco Giorgio Ciotti –. Un luogo dove l’arte e la cultura assumono una dimensione comunitaria, basata sulla socializzazione, l’incontro e lo scambio tra le persone. A ospitare questa nuova, interessante rassegna, in sinergia con Ater Fondazione, è un Auditorium che si presenta al pubblico in una veste completamente rinnovata. È un percorso che abbiamo intrapreso anni fa e portato avanti con finanziamenti regionali".