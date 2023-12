A Natale il pienone è servito. Tanti ristoranti già al completo nonostante l’aumento dei prezzi

Per chi ancora cerca un ristorante a Natale e Capodanno non resta che affidarsi al last minute. Magari sperando che l’influenza e il Covid svuotino i tavoli. Dai locali in centro a quelli in collina, trovare posti liberi per il pranzo del 25 dicembre o il cenone del 31 sta diventando una vera impresa. Ne sanno qualcosa i ritardatari che contano di brindare al nuovo anno in centro. "Siamo al completo in tutti i ristoranti – premette Giuliano Canzian – Le prenotazioni si sono mosse a rilento inizialmente, poi abbiamo recuperato terreno e sarà un ottimo Capodanno, come in passato". Da Amorimini alla Marianna, fino a Osteria de Borg e Dallo Zio, nei locali gestiti da Canzian e dalla moglie Enrica Mancini i tavoli per a Capodanno sono esauriti da tempo. Il popolo del veglione non si è fatto problemi davanti a menù dedicati: si va da 85 fino a 120 euro, bevande escluse.

I prezzi in salita, in (quasi) tutti i ristoranti, non hanno frenato le prenotazioni. Anche perché Rimini è "una città che offre locali per tutte le tasche – sottolinea il presidente di Fipe Confcommercio Gaetano Callà – Ci sono ristoranti dove si potrà limitare la spesa al di sotto dei 60 euro per poi andare a festeggiare in piazza. Sentendo i ristoratori le cose stanno andando bene e anche il meteo aiuta ad attrarre la gente. L’anno si chiuderà con un ottimo finale". Per Vittorio Pari della trattoria da Marinelli "il meteo sta aiutando, ci auguriamo vada avanti così. La gente ha voglia di venire in città e questo ci aiuta. Per Natale saremo al completo. In questi giorni lavoreremo molto bene, staremo chiusi solo la sera del 25. Per Capodanno ci resta ancora pochi posti disponibili, ma contiamo di andare in esaurimento con i prossimi giorni. Resta l’incognita dell’influenza: nelle ultime settimane abbiamo assistito a non poche disdette di clienti che si sono ammalati all’ultimo".

Anche se le notizie che arrivano dagli ospedali non sono rassicuranti, con un’impennata di malati per Covid e influenza, nei ristoranti i telefoni non smettono di squillare. "Noi siamo al completo da settimane per la serata di Capodanno – conferma Massimo Zangheri dell’Osteria Io e Simone – Abbiamo deciso di offrire la cena a 60 euro vini esclusi, mantenendo i prezzi soliti. Ma stiamo lavorando bene anche in questi giorni. Sono arrivate tante richieste anche per il pranzo di Natale".

Se ci si allontana dal centro storico le cose non cambiano. Al ristorante Rinaldi, sulla collina di San Paolo, i tavoli sono già prenotati da tempo. "Per il Natale andrà bene, siamo pieni - spiega Roberto Rinaldi – Per il Capodanno abbiamo ancora qualche disponibilità, ma non dovrebbero esserci problemi a fare il tutto esaurito. Quest’anno le prenotazioni si sono mosse con un po’ di ritardo ma stiamo recuperando terreno. A Capodanno offriamo cena con musica e ballo. Il prezzo è di 100 euro, vini inclusi. E alle 2,30 della notte offriremo la colazione".

Andrea Oliva