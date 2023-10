A Natale la Romagna splende con le ’Sette lune’

Natale come la Notte Rosa. Per la prima volta l’accensione delle luminarie, in occasione delle festività natalizie, avverrà contemporaneamente in tutta la Romagna. Il giorno prefissato è sabato 25 novembre, quando verranno simultaneamente accese le luci nei comuni delle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e pure Ferrara. Se ne parlava da tempo, ma c’è voluto un po’ per mettere d’accordo tutti i sindaci. La decisione è maturata ieri durante la riunione congiunta del consiglio d’amministrazione e della cabina di regia di Visit Romagna. Riunione in cui si è parlato anche del programma e della promozione turistica del 2024.

Intanto ecco il ’regalo’ di Natale: luminarie accese contemporaneamente dal 25 novembre in tutta la Romagna. Non è l’unica novità. Le feste di Natale e Capodanno, come già avviene da anni per la Notte Rosa, avranno un tema comune a tutto il territorio romagnolo. L’idea è di Claudio Cecchetto, il direttore dei grandi eventi della Romagna, che ha ideato il tema delle Sette lune. Ci saranno una grafica e una comunicazione mirate (firmate dallo studio di design Manzi e Zanotti), una campagna di promozione turistica, e anche l’installazione di 7 grandi lune nei luoghi più significativi o in cui si svolgeranno gli eventi principali. "Così come avviene per la Notte Rosa – dice Cecchetto – la settimana delle Sette lune diventerà la vacanza di fine anno in Romagna. Per dimostrare che si può venire in vacanza in Romagna anche in inverno, per partecipare a tanti eventi e scoprire il nostro meraviglioso entroterra".

Rimini farà la parte del leone, sarà una delle lune più splendenti. Confermata l’idea di organizzare la sera di Capodanno (come non accadeva dal 2019) il concertone in piazzale Fellini. Sarà piazzale Boscovich a ospitare invece il villaggio di Natale e la pista di pattinaggio, che dovrà essere di - almeno - 500 metri quadrati. Il bando per l’allestimento e la gestione del villaggio scade il 10 novembre.