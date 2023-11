A Natale si torna a Vivere Riccione con la musica di Fiorella Mannoia

Emozioni al Palas con il grande concerto che porterà Fiorella Mannoia e Danilo Rea sul palco della sala Concordia. Sarà il 29 dicembre, un momento a cui verrà dedicato un ampio servizio nello speciale Vivere Riccione in uscita giovedì. Sensazioni, curiosità e musica a tu per tu con la cantante che nella sua lunga carriera iniziata nel 1968, ha partecipato cinque volte al festival di Sanremo ottenendo per due volte il premio della critica. Fiorella Mannoia è anche un’artista che si è distinta per il suo impegno nel sociale tanto nel 2005 è stata nominata Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. E’ stata anche insignita del titolo di ‘Cavaliere dell’Ordine del Consiglio Mondiale del Panafricanismo’ per la vicinanza alle donne africane.

Sfogliando le pagine dello speciale si conoscerà meglio il palinsesto degli eventi che ci condurrà alla notte di San Silvestro. Un mese di festa e non solo. Vivere Riccione è anche l’occasione per conoscere persone e luoghi della città. Ci sono luoghi che troppo spesso vengono dati per scontati, quali le ville storiche. La più famosa è villa Mussolini, ma ci sono anche i villini Lodi Fé e Franceschi, piccole perle capaci di accogliere e offrire un tuffo nella Riccione d’altri tempi, custodi di bellezze e di mostre che vogliono lasciare il segno. Dai luoghi alle persone con ragazzi che hanno unito le passioni vissute da ragazzini al lavoro, aprendo un negozio per i patiti di manga e tanto altro. C’è poi il pescatore che mezzo secolo va per mare, da solo. E’ rimasto uno dei pochi in città. Ma senza il mare, dice, non potrebbe vivere.