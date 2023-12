A Novafeltria il brindisi degli amici in memoria di Alessandro Sabba

Un brindisi natalizio per proseguire la tradizione e, soprattutto, per non dimenticare Ale. Lo aveva promesso Andrea Bettini e lo ha fatto. La vigilia di Natale, insieme al gruppo ’Noi amici di Ale’, intorno alle 18 lui e tanti altri si sono riuniti davanti al locale di Alessandro Sabba, il parrucchiere di Novafeltria scomparso in un incidente con la moto l’8 luglio scorso. L’hanno fatto per brindare in ricordo di ’Murdock’ (così gli amici chiamavano Alessandro) e per proseguire il ’rito’ che il parrucchiere era solito fare ogni anno nel suo negozio. "È stato un gesto compiuto in sua memoria. In cielo, poco distante dalla luna, c’era la sua stella che brillava", dice Bettini.

È stato un momento molto sentito. Il brindisi di Natale è stato il secondo gesto che Novafeltria ha voluto dedicare ad Alessandro Sabba, morto a 55 anni, che era il titolare del salone Ale acconciature a Novafeltria e da anni dirigente del Novafeltria calcio. Giusto un paio di settimane fa l’amico Bettini aveva chiesto all’amministrazione comunale il permesso di installare una grande stella colorata e luci rosse e blu sul tiglio di via XXIV maggio, il luogo dove Sabba ha perso la vita in estate. Un permesso che l’amministrazione ha ovviamente dato. "La stella l’avevo accesa da solo, ma il brindisi è stato un gesto di tutti gli amici di Ale – prosegue Bettini – Ogni 24 dicembre Alessandro organizzava un brindisi con gli amici del gruppo ’Barcollo ma non mollo’. Quest’anno il brindisi lo abbiamo fatto noi in sua memoria. E il 24 dicembre si sono fermate a ricordarlo anche tante persone che non eravamo state invitate, inclusi diversi suoi ex clienti". m.c.