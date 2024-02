A Novafeltria parte il corso di autodifesa dedicato alle donne Il Comune di Novafeltria, in collaborazione con il sindacato autonomo di polizia, organizza un corso di autodifesa gratuito per donne e ragazze dai 16 anni in su. Le lezioni saranno tenute dall'istruttore di arti marziali Massimiliano Severi e si svolgeranno nella palestra delle scuole medie Battelli. Per partecipare è necessario prenotarsi al numero 0541.845619.