A nuoto, tra sport e sostenibilità. Il testimonial è ‘Greg’ Paltrinieri

Il mare della Regina è ancora più blu grazie a un campione olimpico e mondiale come Gregorio Paltrinieri. Torna ‘Dominate the water’, il grande evento ideato dal nuotatore emiliano, fortemente voluto e sostenuto economicamente dalla Regione Emilia-Romagna, che per il secondo anno consecutivo ha scelto Cattolica come prima tappa. Il 31 agosto e 1 settembre arriverà la manifestazione che coniuga sport e temi importanti come sostenibilità ambientale. La spiaggia libera di Piazza Tramonto sarà lo scenario ideale per una nuova sfida tra atleti e amanti del mare. Inoltre sarà allestito il Village DTW, luogo di incontro e aggregazione, ma anche centro in cui si daranno vita a iniziative finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale attraverso il riciclo degli oggetti. Il format permette a chiunque di partecipare alla gara di nuoto in acque libere che sarà lunga circa un miglio. Naturalmente significativo sarà anche il ritorno di immagine per la costa cattolichina ed il suo indotto economico, a livello nazionale, con un evento di tale portata.

"Siamo molto felici che la Regione abbia deciso di riportare per il secondo anno consecutivo questo grande evento sportivo a Cattolica – commentano la sindaca Franca Foronchi e il vicesindaco e assessore ai grandi eventi Alessandro Belluzzi – Dominate The Water è il quarto evento sportivo di altissimo profilo nel cartellone di Cattolica. Questa manifestazione porterà una visibilità enorme alla nostra città, grazie a un testimonial come Paltrinieri che ha fatto approdare lo scorso anno la Regina su tutti i media nazionali e non solo".