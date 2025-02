A Oltremare cinofili a lezione dagli addestratori di delfini

Addestrare Fido confrontandosi con addestratori di delfini e con coloro che seguono animali esotici e falconieri al parco Oltremare di Riccione. In collaborazione con AlfaDog Training Academy, centro di formazione cinofila professionale di Fano, guidato da Davide Marinelli, il parco riccionese ha ospitato domenica una delegazione di corsisti che lavorano e operano nel settore dell’addestramento cinofilo, provenienti da tutta Italia. Il gruppo ha scoperto da vicino il mondo professionale degli addestratori e ‘keeper’ di Oltremare, mettendo a confronto le diverse tecniche nel campo dell’addestramento animale. "Il parco Oltremare ha da tempo intrapreso un percorso di crescita professionale condividendo obiettivi e progetti di formazione anche rivolti a enti esterni" commenta Patrizia Leardini, per i parchi Costa. Il 2 marzo è in programma il workshop ‘Train Your Dog like a Dolphin – Medical Training’.