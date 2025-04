A Oltremare un viaggio alle origini dell’uomo

Manca un solo giorno all’uscita del fascicolo Vivere Riccione, in omaggio domani per il lettori de il Resto dal Carlino. Tornano le storie di Riccione, dei riccionesi e le novità che attendono cittadini e turisti. Tra queste c’è un viaggio alle origini dell’uomo e dell’universo. Un’avventura da vivere nelle viscere di una collina dove le ere geologiche prendono vita. Stiamo parlando di Oltremare che quest’anno ha deciso di rinnovarsi cambiando pelle attraverso quattro nuove aree pensate per un’esperienza immersiva nel passato. Le sorprese non mancheranno e andranno a unirsi alle attrazioni che hanno reso noto il parco, a partire dalla laguna dei delfini e dai suoi ospiti.

In Vivere Riccione si parlerà anche di momenti più recenti, ma dolorosi. Attraverso il racconto di Carmela Solimene si tornerà ai tempi della seconda guerra mondiale, quando la Linea Gotica spaccava il Paese e la stessa Riccione. Tra pochi giorni sarà Primo maggio, e il ponte porterà turisti ed eventi. Tra questi ce n’è uno ricco di energia. Il 3 maggio si svolgerà il concerto di Edoardo Bennato, e lo abbiamo intervistato. Con il cantautore andremo a scoprire il suo rapporto con la città. Una Riccione che per Bennato ricorda il "paese dei balocchi" reso noto da una sua canzone. Un luogo che sarà ancora più magico il 3 maggio con il concerto in piazzale Ceccarini.

Con l’inizio della stagione cresce anche la voglia di mare. Così andremo in spiaggia per scoprire la sorpresa che i fratelli Cesare e Gilberto Fuzzi faranno a quei clienti che nello scorrere del tempo hanno donato al bagno 54 le proprie opere d’arte.

a. ol.