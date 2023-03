A Padova lavora con i disabili e fa il pasticcere

Secondo gli avvocati che lo assistono, l’immagine di Guerlin Butungu, detenuto nella casa circondariale di Padova, sarebbe "diversa da quello dello spietato capo branco": i suoi complici (due fratelli marocchini e un nigeriano residenti nel Pesarese, all’epoca tutti minorenni, condannati a nove anni e otto mesi, sentenza confermata in Appello), sostengono sempre gli avvocati, avrebbero scaricato su di lui il grosso della responsabilità. A detta dei legali, Butungu sarebbe apparso come un perfetto capro espiatorio: pur ammettendo la propria responsabilità e dicendosi pentito per l’aggressione e la rapina ai danni della trans, affermerebbe di non aver preso parte allo stupro della turista polacca ("in quel momento dormivo sul lettino" aveva detto in un primo momento). Già in occasione del dibattimento in Cassazione, l’avvocato che all’epoca difendeva Butungu, Riziero Angeletti, aveva evidenziato che "i due giovani polacchi non hanno riconosciuto Butungu tra coloro che avrebbero abusato della ragazza e usato violenza nei confronti del giovane". Sulla confessione fatta dal congolese agli inquirenti, il difensore sosteneva invece che "Butungu ha dichiarato di avere confessato la sua partecipazione, per il solo fatto di avere capito che in tal modo poteva ottenere benefici. Nella sua prima versione aveva negato la sua responsabilità". "Il Butungu che abbiamo conosciuto è molto diverso dal feroce stupratore che ci era stato descritto - aggiungono gli avvocati Miraglia e Lotti - In prigione, ha intrapreso un percorso di studi per diplomarsi in ragioneria. Canta nel coro del carcere, e ha lavorato come pasticcere nel laboratorio organizzato all’interno della casa circondariale. Attualmente presta servizio come assistente per un altro detenuto disabile. Riguardo quella notte a Rimini, sa di aver commesso dei gravissimi errori e da sei anni sta espiando la sua colpa, ma nega di aver stuprato".