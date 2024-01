A Palazzo Pubblico il ringraziamento dei Reggenti: "Una giornata organizzata con sapienza e maestria"

"Il successo della visita del presidente italiano Sergio Mattarella è stato possibile perché c’è stato uno sforzo organizzativo importante al quale abbiamo saputo far fronte nel migliore dei modi". Così, il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari nel giorno in cui a Palazzo Pubblico, i Capitani Reggenti in udienza hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno avuto un ruolo nell’organizzazione. Un lavoro di squadra che è stato apprezzato dal presidente Mattarella e che rende orgogliosi i sammarinesi. "L’attesa dell’arrivo del Presidente nella Piazza della Libertà – hanno detto durante l’udienza i Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina – è stata significativa e ha fermato la nostra comunità a quell’attimo, al quel sono susseguiti molteplici passaggi e momenti istituzionali". Un atto simbolico, quello di ieri voluto dai capi di Stato per ricordare un grande giorno. Uno di quei giorni che rimarrà a lungo scolpito nella memoria degli abitanti del Titano e che segna una ritrovata amicizia con la vicina Italia. Come del resto sottolineato, durante il suo discorso nella sala del Consiglio, dal capo di Stato italiano.