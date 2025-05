A Palazzo Sums apre il Circolo cittadino

Un punto di riferimento per la socialità e la cultura apre nel cuore del Castello di Città. Martedì alle 14.30 prende ufficialmente il via il Circolo cittadino a palazzo Sums con l’avvio del tesseramento riservato ai soci. Un Circolo pensato principalmente per la popolazione over 65, ma che si propone come spazio aperto al dialogo e all’incontro tra generazioni. "Si tratta di un luogo privato, autogestito e autofinanziato – spiegano dalla Società unione mutuo soccorso – accessibile solo ai soci tesserati, il cui ingresso comporta l’adesione a un regolamento interno". In questa fase iniziale, il Circolo sarà aperto nei pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì. A completare la giornata di apertura, alle 17, si terrà la presentazione della pubblicazione di Walter Serra, ‘Antichi pozzi, cisterne, sorgenti e lavatoi. La cultura dell’acqua a San Marino’, della collana Quaderni Sums.