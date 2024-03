A Pasqua si arriva in treno biglietti rimborsati ai turisti

Il weekend di Pasqua a Riccione con il biglietto del treno pagato. Riparte Riccione in treno, l’iniziativa di Federalberghi, Comune e Trenitalia, che consente ai turisti che soggiornano negli hotel aderenti all’iniziativa, di vedersi il prezzo del biglietto rimborsato, oltre ad alcuni benefit tra cui quest’anno il biglietto di ingresso alle mostre allestite a Villa Mussolini. Il rimborso del biglietto del treno è possibile per soggiorni che vanno da un minimo di 3 notti a 14. Inoltre è prevista l’esenzione dell’imposta di soggiorno negli hotel aderenti all’iniziativa. In vista delle festività pasquali è previsto un aumento di passeggeri e turisti, per questo Trenitalia ha messo a disposizione fino a 12 collegamenti Frecciarossa al giorno che consentiranno di raggiungere Riccione dalle principali città italiane: Torino, Milano, Venezia, Padova, Pescara, Bari o Lecce. Sono previste corse aggiuntive anche in occasione dei ponti del 25 aprile e del primo maggio quando ci saranno fino a 8 collegamenti Frecciarossa al giorno. Si potrà raggiungere Riccione anche con 14 Intercity partendo da Milano, Bologna, Pescara, Bari o Lecce. Per aderire all’iniziativa bisogna consultare le modalità sul sito www.riccioneintreno.it. Il biglietto rimborsabile arriva fino a 25 euro a persona per chi fa almeno tre pernottamenti. Fino a 40 euro a persona per chi soggiorna almeno una settimana e fino a 80 euro per pernottamenti fino a 14 giorni. La novità per la primavera è un’ulteriore promozione per coloro che arrivano a Riccione la domenica e partono il venerdì con un pernottamento di almeno 5 notti. Anche per loro l’offerta prevede il rimborso del biglietto di viaggio fino a 40 euro a persona.