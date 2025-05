A passo di bicicletta. Piste raddoppiate e incidenti diminuiti: "ma servono zone 30"

In undici anni, a partire dal 2013, i chilometri di piste ciclabili a Rimini sono raddoppiati. Nel 2000 gli incidenti stradali nel territorio comunale avevano provocato 23 morti. Grazie anche agli interventi sulla sicurezza stradale, inclusi quelli sulla mobilità lenta con percorsi dedicati, il numero di vittime nel 2023 si è fermato a 3.

Biciclette e monopattini sono diventati ormai una costante in città sui percorsi dedicati, dalle aree pedonali del centro storico al Parco del mare, ma si può sempre fare sempre meglio, avverte Valerio Benelli, presidente di Fiab Rimini Pedalando e camminando Aps.

Uno degli elementi che secondo Fiab è fondamentale per ridurre l’incidentalità sulle strade è senza dubbio la riduzione della velocità. "Sono passati oltre dieci anni da quando nel comune di Rimini è stata istituita l’ultima zona a 30 chilometri orari – premette Benelli -. Riteniamo che sia fondamentale parlarne, ma nonostante le nostre richieste abbiamo trovato una certa resistenza da parte dell’amministrazione per un confronto ampio sul tema della mobilità lenta".

Un altro aspetto che Fiab vorrebbe fosse trattato e sperimentato sono le cosiddette ‘strade scolastiche’. "Oggi i casi sono uno, o forse due, non di più sull’intero territorio comunale. Mentre sarebbe interessante considerare tratti di strade in corrispondenza con l’entrata e uscita di una scuola, come aree che mezz’ora prima dell’entrata fino a mezz’ora dopo l’ingresso (stessa cosa per l’uscita) fossero vietate al traffico". Diventerebbero zone franche "e offrirebbero maggior sicurezza per gli studenti, evitando il caos di auto parcheggiate ovunque davanti a scuola. Avrebbero anche una funzione educativa, con i bambini che farebbero due passi prima di salire in auto".

Altra proposta che Fiab vorrebbe venisse presa in considerazione sono le ‘case avanzate’. Di fatto sono delle zone tra lo stop imposto all’incrocio ai veicoli e l’incrocio, caratterizzate da asfalto colorato, in cui possano fermarsi le biciclette, ponendosi così davanti alle auto. A Riccione negli ultimi anni ne sono comparse alcune. "Anche di questo sarebbe utile un confronto con l’amministrazione".

I cantieri, nel frattempo, procedono e i chilometri di piste ciclabili aumentano. Erano 76 nel 2014. In undici anni sono arrivati a 150 e oggi sono ancor più grazie all’estensione del Parco del mare e ad altri interventi in corso di realizzazione. Tra questi ci sono senza dubbio i collegamenti in corrispondenza della maxi rotatoria tra la Ss16 e la statale 72 per San Marino, che uniranno l’abitato a monte della statale con la città, in completa sicurezza.

Altri interventi che consentono di ricucire le zone urbanizzate a monte della Ss16 con la città sono il ponte sul deviatore del Marecchia in zona Grotta Rossa, il sottopasso in corrispondenza di via Grazia Verenin e il passaggio interrato all’altezza di via della Fiera, sempre in zona Ss16.

Questo è il pedigree con il quale Rimini vuole presentarsi il prossimo anno a Velo-city, il più importante summit mondiale sulla ciclabilità, che attrae oltre 1.500 delegati provenienti da più di 60 paesi. Nel 2023, la 30esima edizione di Velo-city si è tenuta a Lipsia, in Germania. Dopo Ghent nel 2024 e Gdansk nel 2025, Rimini ospiterà il summit il prossimo anno.

