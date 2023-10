A passo spedito verso l’Europa

A passo deciso verso l’Europa. Nonostante gli intoppi dell’ultimo periodo. È stato un incontro molto positivo, quello di ieri a Palazzo Berlaymont, a Bruxelles, tra il segretario di Stato agli Esteri di San Marino, Luca Beccari, e il vice presidente della Commissione Europea Maros Sefcovic. Al centro dell’incontro "stabilimento delle persone e di circolazione dei lavoratori – riferiscono dagli Esteri – Su entrambi i temi è stata raggiunta una convergenza di massima al fine di raggiungere una posizione condivisa".

In quanto al dossier sui servizi finanziari, sono stati presi in esame gli aspetti più sensibili per la

parte sammarinese. Il Segretario Beccari ha potuto registrare "ampia disponibilità da parte della Commissione a ricercare soluzioni mutualmente accettabili". Un ulteriore passo verso quell’accordo di associazione all’Unione europea che potrebbe concretizzarsi entro la fine di questo 2023. Ma c’è da accelerate.

Proprio ieri Beccari e Sefcovic hanno anche ipotizzato un calendario relativo ai prossimi step. "Che prevedono ancora alcuni round negoziali prima della chiusura dell’accordo – specificano dalla segreteria di Stato agli Esteri – e dei relativi passi verso la chiusura dei negoziati. Il segretario di Stato Beccari ha manifestato al vicepresidente Sefcovic la propria soddisfazione per il clima costruttivo e per la disponibilità manifestata nel tenere conto delle necessità della parte sammarinese".

Quello di ieri a Bruxelles potrebbe essere l’ultimo incontro politico, prima della firma sull’accordo. In mezzo ancora una serie di sessioni negoziali tecniche per sciogliere tutti i nodi. Negoziati che, da questo punto di vista, riprenderanno a partire dalla prossima settimana.

Nei primi dieci giorni di questo mese di ottobre, le precedenti sessioni negoziali si erano svolte in formato multilaterale e bilaterale tra la delegazione sammarinese, quella andorrana e la Commissione europea. Incontri a tre nei quali era proseguito il confronto sulla parte istituzionale dell’accordo e che avevano fatto registrare sostanziali avanzamenti nella condivisione di alcuni capitoli del testo. Sul tavolo gli aiuti di Stato, il diritto societario, l’uguaglianza di trattamento sui luoghi di lavoro e il riconoscimento delle qualifiche professionali. Un ulteriore step, con San Marino e Andorra a braccetto (Monaco è ormai ’fuori dai giochi’ da diverse settimane), al quale è seguito l’incotro di ieri tra il ministro Beccari e il vicepresidente Sefcovic.