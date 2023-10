A Pennabili arriva Vannacci con il suo libro

Il teatro Vittoria tutto per lui. E chi non troverà posto in sala, potrà assistere all’incontro dal maxischermo esterno. A Pennabilli domani è il giorno del generale Roberto Vannacci. A invitarlo è stato personalmente il sindaco Mauro Giannini, suo commilitone nella Folgore. Vannacci presenterà il suo controverso libro Il mondo al contrario. I consiglieri di minoranza e il Pd stanno valutando una forma di protesta, ma non manifesteranno in paese. Giannini (in foto) ha rilanciato con un video l’invito a partecipare "a questo evento culturale, che riunirà tutti coloro che si oppongono al pensiero unico".