"A Pentecoste lo sbarco dei tedeschi"

"Quest’anno le festività di Pentecoste ’cadono alte’, a giugno avanzato, e abbiamo buone richieste dalla Germania. Addirittura una quarantina di persone tutte parenti tra loro, discendenti di Willy Von Der Elz e Crista Filsinger, che ospitammo per la prima volta nel lontano 1958. Vennero in vacanza con un gruppo di calciatori amatoriali, dalla Foresta Nera". Una delle albergatrici storiche di Bellaria Igea Marina, Paola Giorgetti - hotel Savoia e San Giorgio, sul lungomare di Igea - segnala quello che si annuncia come il primo, sperabilmente non l’ultimo, pacifico sbarco in masso di tedeschi nell’estate 2025.

"Il signor Von Del Elz – continua Paola Giorgetti – è stato il mio baby sitter. E quando è mancato, nel 1986, sono stata alla sua cerimonia funebre, ovviamente in Germania, dove in quel periodo facevo uno stage di studio. Piangevo come una fontana, e siccome tanti non mi conoscevano, si chiedevano chi fossi". "Quest’anno torneranno in massa i discendenti, figli, fratelli, nipoti, cugini e altri famigliari – continua –. Nei giorni scorsi ci hanno inviato una bella foto di gruppo, scattata nel loro paese. Non hanno ’mancato’ quasi una sola estate. Pochi anni fa hanno organizzato addirittura da noi una festa di disvelamento del sesso di un nascituro".

La Germania non naviga in buone acque quanto a situazione economica, con il settore automotive in frenata. Come e peggio dell’Italia. Come sono le previsioni turistiche su quel fronte? "Loro non sono abituati ad affrontare questo tipo di crisi – continua l’albergatrice –, mentre noi in Italia è da una vita che combattiamo. Quindi da un lato loro sono certamente un po’ in difficoltà Ma al momento le richieste per la stagione balneare sono abbastanza buone. Un po’ più fiacca invece l’Italia. I tedeschi devono affrontare difficoltà della loro economia, e paradossalmente questo ci favorisce, grazie ai nostri prezzi contenuti e alla qualità complessiva dell’offerta turistica. Mentre la situazione dei nostri competitors è piuttosto complicata: la Turchia per le vicissitudini politiche, la Grecia è diventata carissima, così come la Croazia. Condizioni che giocano a nostro vantaggio. Da noi i tedeschi sanno quanto spenderanno, possono pianificare. I nuovi voli da Basilea a Rimini (attivati dal 15 aprile, ndr) vengono utilizzati soprattutto dalle persone più attempate. Tanti anche da Svizzera e Francia".

Mario Gradara