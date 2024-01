A Portoverde apre la Passeggiata

Ha aperto a Misano il tratto stradale che collega via Passeggiata dei Fiori a via Litoranea Sud. Siamo a Portoverde dove da mesi ormai si lavora per completare l’ultima parte del lungomare. I lavori stanno procedendo e nel fine settimana ha aperto il tratto che consente dalla Litonarea di collegarsi a via Passeggiata dei fiori. La nuova viabilità libera l’area a ridosso dei Giardini Colombo, il che consente di procedere con i lavori per il completamento della passeggiata fino alla darsena. L’obiettivo è ultimare entro il mese di maggio il secondo stralcio dell’intervento, dando un nuovo volto all’ingresso di Portoverde. Fa parte di questa parte del progetto anche la riqualificazione dell’area di sosta di via del Giglio, dove verrà realizzato un parcheggio–giardino. La prima parte del progetto si era conclusa in giugno con l’inaugurazione del tratto di circa 700 metri, tra via D’Azeglio e via Passeggiata dei Fiori.