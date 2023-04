A processo per la patente: assolto poliziotto

È stato assolto dal tribunale di Bologna, con la formula "perché il fatto non sussiste", un poliziotto di 57 anni della questura di Bologna a processo con l’accusa di falso ideologico. L’agente, difeso dall’avvocato Davide Grassi, era finito indagato, su segnalazione dei colleghi di Rimini, dove prestava servizio nel 2017, per aver denunciato lo smarrimento della patente di guida qualche mese dopo averne chiesto il rinnovo tramite una agenzia pratiche auto riminese. Tutto era successo in concomitanza con il trasferimento a Bologna e nel trasloco e i vari passaggi il poliziotto - come ha sempre dichiarato al legale difensore - si era dimenticato di aver richiesto la patente tramite agenzia e ne aveva denunciato lo smarrimento ottenendone un duplicato.