A processo per l’alluvione: ex sindaco assolto

Assolto perché il fatto non sussiste. Si è conclusa in questo modo la vicenda giudiziaria che aveva portato alla sbarra l’ex sindaco di Santarcangelo, Mauro Vannoni, per i fatti legati all’alluvione del febbraio 2015, che provocò allagamenti e numerosi danni nella città clementina così come a Bellaria. L’ex primo cittadino all’epoca dei fatti era il responsabile dell’agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per la Romagna. Insieme a lui, a processo con l’ipotesi di reato di inondazione colposa, anche Fiorenzo Bertozzi, altro dirigente dell’agenzia regionale di protezione civile per l’area della Romagna, pure lui assolto dai giudici del Collegio di Rimini, mentre per altri imputati era già intervenuta la prescrizione. Vannoni e Bertozzi erano difesi rispettivamente dagli avvocati Mariano Rossetti e Paolo Righi, che si sono avvalsi della consulenza di Giovanni Menduni, professore associato del Politecnico di Milano.

L’accusa della Procura si riferiva ai fatti avvenuti a seguito dell’esondazione del fiume Uso. Quella notte due famiglie residenti in via Palazzina furono salvate grazie all’intervento del gommone dei vigili del fuoco. La parte del processo riguardante Santarcangelo era stata stralciata. Rimaneva in piedi il ‘filone’ di inchiesta riguardante la situazione verificatasi nel territorio bellariese. Gli inquirenti puntavano il dito contro il diniego ad alzare le paratie del tratto fluviale dell’Uso, in concomitanza con l’eccezionale ondata di maltempo che flagellò la Provincia. Vannoni e Bertozzi hanno sempre sostenuto la loro innocenza. Per il consulente della difesa, l’innalzamento del livello dell’acqua, dovuto in parte anche alla mareggiata di quei giorni, non fu tale da determinare l’ipotesi di inondazione colposa, accusa che veniva contestata agli imputati. Il mancato innalzamento delle paratie, secondo il perito, non può dunque essere considerata come una delle cause che portarono all’evacuazione delle famiglie. Quello del 2015 fu in altre parole un evento eccezionale e la manutenzione del fiume Uso non c’entra nulla con quanto accaduto. Ipotesi osteggiata dalla Procura. Gli avvocati della difesa avevano inoltre fatto acquisire dal tribunale una delibera della Regione Emilia-Romagna, nella quale si specifica che i lavori non erano stati realizzati per mancanza di fondi. A distanza di anni – così come evidenziato dalla difesa nel corso del dibattimento – quegli interventi non sono stati ancora ultimati.