A processo per truffa. Dipendente in malattia, vendeva cosmetici online

Finisce davanti al giudice la vicenda della dipendente di un’azienda di servizi di 38 anni, originaria del Napoletano ma residente nel Riminese, accusata di essersi messa in malattia nel pieno della pandemia sostenendo di essere affetta da gravi disturbi psichici legati allo stress da lavoro, mentre – almeno stando alle accuse – portava avanti un’attività parallela di vendita di cosmetici online.

Nei giorni scorsi, in tribunale a Rimini, si è svolta l’udienza predibattimentale, a seguito dell’ordinanza di imputazione coatta disposta dal gip. La vicenda approda così nelle aule del tribunale di Rimini con il formale rinvio a giudizio dopo che la Procura aveva in un primo momento chiesto l’archiviazione del procedimento. Richiesta a cui ha fatto seguito l’opposizione degli avvocati Paolo Righi e Alessandro Pierotti, legali difensori dell’azienda di servizi, con sede a Rimini, per cui la donna lavorava all’epoca dei fatti.

L’episodio risale ai mesi più duri dell’emergenza Covid, quando il Paese era bloccato tra ferie forzate, casse integrazioni e smart working. Proprio in quel contesto la donna avrebbe presentato una serie di certificati medici attestanti uno stato di grave sofferenza psichica dovuta al lavoro. Ansia, depressione e "stress acuto da carico lavorativo". Peccato che, secondo le indagini, in quelle stesse settimane la presunta malata comparisse sui social per pubblicizzare sieri, profumi e creme. In almeno un’occasione, sostengono gli investigatori, sarebbe stata sorpresa fuori casa proprio durante l’orario in cui avrebbe dovuto essere disponibile per la visita fiscale.

Da qui la contestazione di truffa per aver percepito indebitamente l’indennità di malattia e di falso ideologico per aver indotto i medici del territorio a certificare uno stato patologico che – secondo gli inquirenti – non risulta documentato da alcuno specialista. Il Centro di Salute Mentale ha infatti chiarito che la 38enne - difesa dall’avvocato Maria Rivieccio - non era in cura presso di loro e che l’unica consulenza psichiatrica effettuata non aveva portato a diagnosi strutturate né a reale presa in carico. Perfino l’acquisto dei farmaci prescritti sarebbe rimasto senza riscontro.

Ma oltre al profilo penale c’è quello economico, che sarà probabilmente il cuore del dibattito processuale. L’azienda riminese si è costituita parte civile e ha chiesto un risarcimento di 60mila euro, cifra suddivisa tra i danni diretti per l’assenza prolungata e quelli di natura organizzativa e reputazionale.