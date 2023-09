A Riccione è sempre una ‘Bella stagione’

Con decine di spettacoli e tanti attori di primo piano, nella sala Granturismo di Riccione si rialza il sipario della Bella stagione - Spazio Tondelli on the go. Il cartellone della stgione teatrale riccionese, che verrà aperto il 7 novembre da Rocco Papaleo, fino a marzo vedrà numerose donne protagoniste: da Ambra Angiolini a Isabella Ferrari, da Anna Foglietta a Caterina Guzzanti fino a Paola Minaccioni. Sul palco saliranno anche Gioele Dix, Federico Buffa, Elio Germano e Teho Teardo, Fabrizio Gifuni, Claudio Donzelli e Giuliano Scarpinato. Preludio alla rassegna l’appuntamento con Carlo Luccarelli il 13 ottobre: salirà sul palco per raccontare con The Clash la storia della band nell’ambito del 57esimo Premio Riccione per il Teatro. Che, il giorno prima, con Situazione Drammatica (condotto da Tindaro Granata) proporrà in anteprima una maratona di letture e incontri con gli autori nella ’trasferta’ all’Opificio Romaeuropa (i dettagli del premio si trovano nel fascicolo Vivere Riccione, oggi in uscita col Resto del Carlino).

Tanta l’attesa per la nuova stagione teatrale di Riccione, diretta da Simone Bruscia, che ieri assieme al presidente di Riccione Teatro, Daniele Gualdi, ha illustrato il programma alla presenza della commissaria prefettizia Rita Stentella e del dirigente Luigi Botteghi. Dopo Papaleo in Divertissimement seguono il 15 novembre FrosiniTimpano in Ottantanove e il 25 Isabella Ferrari nella lettura de Le Eroine di Ovidio, accompagnata al pianofoorte da Roberto Prosseda. Si prosegue il 6 dicembre con Paola Minaccioni in Stupida show!, il 15 sarà la volta di Anna Foglietta che rende omaggio alle Città invisibili di Italo Calvino, il 20 di Elio Germano che torna sul palco Teho Teardo per dare voce al primo romanzo di Pier Paolo Pasolini, Il sogno di una cosa. Il nuova anno partirà il 12 gennaio con Gioele Dix che celebrarà il genio visionario di Dino Buzzati con La corsa dietro il vento, il 28 tornerà Fabrizio Gifuni con Fatalità della rima, un viaggio poetico e musicale in omaggio a Giorgio Caproni. In febbraio a esibirsi sono il 14 Giuliano Scarpinato con A+A, storia di una prima volta, e il 25 Maicol & Mirco in La storia che non ho mai disegnato. A marzo altra grande attesa per Ambra Angiolini che il 7, alla vigilia della festa delle donne, porta sul palco uno dei romanzi più acclamati degli ultimi anni, Oliva Denaro di Viola Ardone, avvincente storia di ribellione alla violenza fisica e psicologica sulle donne. Il 14 segue Caterina Guzzanti in Secondo lei, mentre il 21 ecco Federico Buffa in Due pugni guantati di nero, in concomitanza con la Giornata internazione per l’eliminazione della discriminazione razziale.

Assistere agli spettacoli teatrali di Riccione quest’anno sarà ancora più gradevole, lo garantiscono Stentella e Botteghi. A giorni infatti partiranno in lavori per dotare una parte della sala del Palazzo del Turismo di una platea a gradoni, tre in tutto per un metro e mezzo di altezza. Annunciata intanto la ripresa dei lavori allo Spazio Tondelli che il Comune spera di ultimare per la prossima stagione teatrale.

Nives Concolino