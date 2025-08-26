A Riccione l’estate è "Senza fine". Ecco le ultime date

Estate ‘Senza fine’ a Riccione. Proseguono le serate tra piazzale Ceccarini e il parco degli Olivetani. La rassegna ‘Senza fine’ porterà il 30 agosto Francesco Gabellini in piazzale Ceccarini con ‘La pianta del buio’. Gabellini dialogherà con Gianfranco Lauretano, mentre Onorino Tiburzi curerà gli stacchi musicali. La chiusura della rassegna il 5 settembre con Francesco Piccolo (Nella foto) e ‘La scrittura in ogni forma: dal cinema alla letteratura, dai giornali alla tv’. A intervistare l’autore ci sarà Emiliano Visconti. Piccolo è un narratore e sceneggiatore pluripremiato. Nella serata riccionese ripercorrerà i molteplici percorsi della sua scrittura, dal cinema alla letteratura, fino alla tv e al giornalismo. Libri, autori ed anche grande cinema.

Prosegue la rassegna cinematografica al parco degli Olivetani. Si riparte questa sera con ‘L’orchestra stonata’ di Emmanuel Courcol, la storia di due fratelli divisi dalle vicende della vita, ma uniti dall’amore comune per la musica. Domani ‘La vita da grandi’ di Greta Scarano, una commedia lieve e inclusiva ambientata tra Roma e Rimini, tratta dalla storia dei Terconauti. Giovedì sarà la volta di ‘Lilo & Stitch’, mentre il giorno successivo notte horror con ‘Presence’, di Steven Soderbergh. Per la sezione cult, sabato è in programma ‘In the mood for love’ di Wong Kar-Wai, ambientato nella Hong Kong dei primi anni Sessanta. A chiudere la settimana, domenica, ‘L’amore che non muore’ di Gilles Lellouche. Le proiezioni inizieranno alle 21,15, con ingresso unico a 6,50 euro.