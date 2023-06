A Riccione torna il grande jazz I Quintorigo si prendono il palco

Con artisti di spicco a Riccione torna il grande jazz. Promossa dall’associazione culturale "Gaspare Tirincanti", la rassegna partirà venerdì alle 21 in piazzale Ceccarini con i Quintorigo sul palco assieme a Mauro Ottolini e la voce narrante di Gino Castaldo. Riccione Summer Jazz, che la sera successiva ospiterà Andrea Mingardi e in agosto Alessandro Quarta Quintet, il 24, e il celebre James Senese, il 25, venerdì decollerà con "Mingus. La storia di un mito", rilettura moderna e affascinante di uno dei geni più innovativi del jazz moderno, Charles Mingus. Lo spettacolo, dalla dimensione teatrale, si dipana tra musica e parole, racconti e analisi storica del periodo e del personaggio, sullo sfondo delle sonorità dei Quintorigo. Lo anticipa Valentino Bianchi,saxofono e portavoce del gruppo.

Che concerto sarà?

"E’ un unicum che mette insieme un ospite prestigioso, la storia e la narrazione di Mingus, con noi ci sarà Castaldo, bravissimo critico musicale, miniera di racconti e aneddoti del personaggio al quale è dedicato lo spettacolo e che ha frequentato e intervistato. Il tutto è scaturito l’anno scorso quando per il centenario della nascita abbiamo deciso di realizzare una seconda monografia su Mingus con voce narrante. Castaldo ha scritto una bellissima narrazione e aneddoti anche molto divertenti sugli incontri col celebre artista. Si interfaccerà coi nostri arrangiamenti del vecchio e del nuovo disco".

Altro nome prestigioso è quello di Ottolini?

"E’ l’ospite ufficiale del Cd che contiene cinque brani nei quali suona il trombone e altri strumenti. Assieme abbiamo fatto alcune serate live. Sono due progetti, mai fusi insieme e che presenteremo a Riccione, rivedendo la scaletta. La narrazione sarà intervallata da uno o due brani musicali per circa un’ora e un quarto durante la quale verrà suonata una decina di brani".

Con quale formazione vi proporrete?

"Sarà allargata ad Alessio Velliscig, voce, e Simone Cavina, batteria, poi noi componenti ordinari, io al sax, StefanoRicci, contrabbasso, Andrea Costa, violino e Gionata Costa, violoncello".

Quest’estate come gruppo farete altro?

"Abbiamo in programma una decina di concerti in giro per l’Italia. Se ne potranno aggiungere altri. Il calendario è reperibile sui social. Per il resto abbiamo i cassetti pieni di musica e tanta voglia di scrivere musica nostra".

Nives Concolino