A Riccione un tributo ai cantautori bolognesi

I riflettori della Nuova sala Africa di Riccione tornano a riaccendersi per il concerto Poetica dedicato ai cantautori bolognesi. Accadrà oggi alle 17 nell’ambito della rassegna ‘Piccoli mondi’ che alterna pomeriggi di musica a quelli di teatro per famiglie. Il concerto vuol essere un omaggio intenso e profondo alle voci nate sotto le Due torri bolognesi. Così si spazierà da Lucio Dalla a Cesare Cremonini, dagli Stadio a Luca Carboni, fino a Francesco Guccini e tanti altri che hanno contribuito a imbastire la storia della musica Italiana. Per Poetica sul palco saliranno Massimo Marches (voce, chitarra, basso ed elettronica), Alessandro Pagliarani, (sax e narrazione) e Aldo Maria Zangheri (viola). Grande l’attesa per il concerto già in sold out e per il quale Rimini Classica, Punto Giovane e Strada San Germano Aps, organizzatori della rassegna, hanno deciso di proporre una replica in data da comunicare per far fronte alle decine di richieste pervenute. Piccoli mondi, che andrà avanti fino a primavera anche con dei matinée, continua il suo percorso che da due anni registra una costante crescita dell’indice di gradimento con ottima risposta del pubblico, proprio grazie ai suoi momenti unici di divertimento e leggerezza. La rassegna continuerà dopo le festività natalizie il 28 gennaio con Lullaby di Kosmocomico Teatro. Da non perdere l’ultimo dei tre concerti, One, quello con Filippo Malatesta che canterà gli U2. L’apprezzato cantante e musicista ripercorrerà i grandi successi della band irlandese l’11 febbraio e poi la rassegna si chiuderà con Shezan, Genio impossibile, con Alexsander de Bastiani, capitano italiano della squadra di magia da scena e tre volte finalista ai campionati del mondo, con uno spettacolo di grande abilità, giocoleria e destrezza il 25 febbraio.

Nives Concolino