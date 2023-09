A Rimini c’è Mare fuori: "Noi travolti dall’affetto"

Dopo il grande successo di pubblico nel mese di maggio, con 5mila persone a conoscere i propri beniamini, tornano alle Befane Shopping Centre di Rimini i protagonisti di Mare fuori, la serie tv in onda su Rai2 e RaiPlay che sta spopolando in tutto il mondo, tanto che si parla di ‘fenomeno Mare fuori’. Oggi alle 17 Giovanna Sannino e Alessandro Orrei, interpreti di Carmela e di Mimmo, saranno infatti nel centro commerciale riminese per incontrare i fan nell’ambito del Tour Meet&Greet, promosso da Wobinda Produzioni su licenza Rai. Il centro commerciale offre la possibilità d’incontrare dal vivo i beniamini della serie tv, giunta alla terza stagione (ma le riprese della quarta sono iniziate già, ne sono state annunciate anche una quinta e una sesta) e ambientata nel carcere minorile Nisida di Napoli, dando la possibilità di scattare una foto con loro: tantissimi si sono già prenotati online all’evento che si preannuncia emozionante. La direzione del centro commerciale si è organizzata per mettere a disposizione dei fan altri 100 posti per chi non fosse riuscito ad assicurarseli via web e tutti, anche i non prenotati, potranno assistere all’evento: ‘Carmela’ e ‘Mimmo’, prima del momento Meet&Greet, saranno protagonisti di un talk show nel quale racconteranno la propria esperienza in questa serie tv, prodotta da Rai e Picomedia.

Orrei, quale può essere il fattore che porta questa serie ad essere così vista?

"Il successo della serie non è esploso subito. Pian piano il pubblico si è affezionato ai suoi personaggi e alle sue storie, perché è arrivata al cuore delle persone con sincerità. Credo che la chiave sia proprio questa: la semplicità di linguaggio, la serie racconta nude e crude verità, senza orpelli. Inoltre è genuina nel messaggio: non fa vedere il male ma le conseguenze del male".

L’incontro con i fan cosa le trasmette?

"All’inizio ero un po’ spaventato da questi Meet&Greet, ora reputo questi incontri essenziali, il modo più semplice per farsi conoscere come persona e non come personaggio. Durante questi pomeriggi il lato umano viene fuori, è messo in risalto e il pubblico capisce che dietro ad un lavoro la sensibilità di un attore è fondamentale".

Cosa risponde a chi dice che questa serie non è un esempio edificante nel fare tv?

"Che non l’hanno vista. In questa serie s’insegue il riscatto, la forza d’animo, anche i personaggi all’apparenza negativi come il mio Mimmo cercano la positività, la redenzione, la liberazione da un contesto sociale che non gli appartiene più. Certo han sbagliato, ma non è mai bianco o nero, ci sono le sfumature".

Rosalba Corti