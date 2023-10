A Rimini è straniero solo un residente su 10. Siamo tra le province con meno immigrati

Rimini è tra le province dell’Emilia Romagna con la minore percentuale di stranieri. A gennaio i residenti non italiani risultavano 36.355 (20.208 donne e 16.147 uomini). Numeri che collocano la nostra provincia al penultimo posto in regione, per percentuale di stranieri: nel Riminese rappresentano soltanto il 10,8% della popolazione totale. Solo Ferrara, con il 10,3%, ne ha di meno in percentuale. Il quadro emerge dai dati provvisori Istat. Complessivamente gli stranieri residenti in Emilia Romagna sono 548.755 (con una flessione dello 0,2% rispetto all’anno prima) e costituiscono il 12,4% della popolazione complessiva. "Il dato è pressochè stabile rispetto agli ultimi due o tre anni, quindi iniziamo a sfatare qualche luogo comune circa la crescita esponenziale degli stranieri presenti sul nostro territorio", sottolinea Valerio Vanelli, uno degli autori del dossier sull’immigrazione in Emilia Romagna, a cura del centro studi e ricerche Idos. La nostra regione resta la prima in Italia, per la percentuale di stranieri sulla popolazione totale. In Italia la media è dell’8,6%.