A Rimini la fabbrica delle magliette false. Blitz della Finanza

Magliette con griffe ’tarocche’ e capi d’abbigliamento contraffatti. A produrli, secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, era un’azienda di Rimini, al centro di una vasta rete di distribuzione illegale che sfruttava e-commerce e canali social per mettere in vendita la merce. La società riminese è finita nel mirino delle Fiamme Gialle del gruppo di Alessandria, che hanno sequestrato abbigliamento e altri prodotti per un valore complessivo di 2 milioni di euro. Partendo da un’azienda con sede in provincia di Alessandria, i finanzieri hanno ricostruito a ritroso l’intera filiera, arrivando fino alla ditta produttrice dei ’falsi’, con sede appunto a Rimini. Su t-shirt e felpe rinvenute erano riprodotti contemporaneamente due segni distintivi di noti brand. Sotto la lente di ingrandimento delle Fiamme Gialle anche migliaia di articoli contraffatti importati dalla Cina.