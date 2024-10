A Rimini la fiera europea del trasporto aereo: "Ci garantirà nuovi voli"

Aspettando i nuovi voli, Rimini si assicura la più importante fiera dedicata agli aeroporti, alle compagnie aeree e a tutta la filiera dell’aviazione commerciale. Sarà la nostra città nel 2026 a ospitare (dal 18 al 20 maggio) l’edizione di Routes Europe. L’annuncio è arrivato ieri dal Bahrain, dov’è in corso l’evento mondiale, Routes World. Per gli organizzatori, la città di Rimini "sta vivendo una crescita sostanziale come destinazione turistica, grazie a importanti investimenti in attrazioni culturali e infrastrutture. Offre una miscela unica di bellissime spiagge e borghi storici". A ricevere in diretta la notizia che sarà Rimini a ospitare Routes Europe la delegazione che si trova in questi giorni in Bahrain a Routes World, formata dall’assessore regionale al turismo Andrea Corsini, dal sindaco Jamil Sadegholvaad, dall’ad del ’Fellini’ Leonardo Corbucci e dai dirigenti dell’Apt. "Ospitare Routes Europe non sarà solo l’ennesimo evento di prestigio per la città – dice Sadegholvaad – ma soprattutto un’occasione unica per fare conoscere Rimini alle principali compagnie aeree e far volare ancora più in alto il nostro turismo". E la missione in questi giorni in Bahrain è servita anche a questo: incontrare i manager di varie compagnie per portare, dal 2025, nuovi voli al ’Fellini’.