A Rimini l'ascensore che collega Parcheggio 9 e Porta del Paese è attivo

Torna attivo l’ascensore che collega il Parcheggio 9 e Piazzale Calcigni per il raggiungimento della Porta del Paese. Lo fa sapere la segreteria di Stato al Territorio. "Dopo un lungo e importante lavoro di ristrutturazione – comunicano dal ministero di Stefano Canti – riprenderà a funzionare per una risalita di tre piani e il trasporto, a pieno regime, di 1.260 persone all’ora. Trenta metri di dislivello, alla velocità di 1,6 metri al secondo". E’ stato così riattivato "un servizio importante per i turisti – spiegano dalla segreteria di Stato – che affollano il centro storico e i cittadini che ne usufruiscono". Ma non è finita qui. Perché "entro la prossima settimana – riferiscono dal Titano – si concluderanno anche i lavori edili e verrà ripristinata la piena funzionalità dell’intera area oltre che la fermata intermedia a Piazzale delle Nazioni Unite".