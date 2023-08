A Rimini più hotel che affitti brevi "Ma dilagano, serve una legge"

Gli affitti brevi? In riviera risultano pochi rispetto all’alto numero di alberghi. Ma il fenomeno è in crescita, tanto che Rimini chiede "con sempre più forza" una normativa che regolamenti questo mercato, "che mette in difficoltà chi cerca un affitto non legato al turismo", rimarca il sindaco Jamil Sadegholvaad.

Tra le novità dello studio di Sociometrica per il Sole 24 Ore sul valore aggiunto del turismo nei comuni (articolo a fianco) c’è il focus sugli affitti brevi. Alle presenze turistiche ufficiali Istat è stata aggiunta una stima delle presenze non registrate, attribuibili all’offerta di affitti brevi attraverso le piattaforme digitali. Lo studio rileva come il fenomeno stia trasformando l’offerta turistica italiana, addirittura creando due modelli, uno trainato dagli alberghi e l’altro dagli affitti brevi. Dove il primo dimostra di avere un grande impatto economico, mentre il secondo – concentrato in particolare nelle località balneari del Sud – un impatto minore. Secondo lo studio "se a Rimini, la principale e più nota destinazione balneare italiana le abitazioni in offerta sono 1.443, a Ostuni sono il doppio con 2.870"... a Cervia sono offerte solo 288 abitazioni in affitto breve, a Riccione 433. Ma stando alla fotografia scattata dallo studio, emerge anche l’impennata nazionale del fenomeno degli affitti brevi.

"C’è una crescita esponenziale – commenta il sindaco e presidente Visit Romagna Jamil Sadegholvaad – che non rappresenta certo una novità: sono anni che assistiamo a questo fenomeno che ha assunto sempre più rilievo, tanto da far chiedere a molti comuni, Rimini incluso, con sempre più forza, una normativa che regolamenti questo mercato, oggi troppo sbilanciato a favore dei grandi player e con distorsioni che, in una città come Rimini, mettono in difficoltà chi è alla ricerca di un affitto per motivi non legati al turismo". Da rilevare è però, aggiunge, "che i comuni, come Rimini, che apportano il maggior contributo alla ricchezza nazionale nel turismo sono anche quelli in cui a prevalere è la dimensione alberghiera piuttosto che quella delle case in affitto". "Nella scorsa estate c’erano in vendita sui vari portali online, più di 2.500 attività che offrivano una o più camere-appartamenti con modalità Airbnb– attacca Patrizia Rinaldis, presidente Aia –. Il problema è che il fenomeno è totalmente fuori controllo perchè solo una infinitesima parte di questa offerta opera nella legittimità, con le giuste autorizzazioni, con la denuncia degli ospiti presenti in struttura, col pagamento della tassa di soggiorno. Serve una legge".

Mario Gradara