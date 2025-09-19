A Rimini sfilano le auto d’epoca. Cambia la viabilità: ecco i divieti

Oggi Rimini accoglie le 300 vetture d’epoca del Gran premio Nuvolari, evento internazionale in onore del pilota Tazio Nuvolari giunto alla 35esima edizione. Il percorso di quest’anno, che si snoda per 1.100 chilometri tra i paesaggi di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Repubblica di San Marino, per tre giorni permetterà alla città di ospitare questi gioielli del ventesimo secolo provenienti da tutto il mondo, e ai cittadini di poterli ammirare da vicino.

Stasera, intorno alle 21, infatti, le auto raggiungeranno Rimini fermandosi in piazzale Fellini, concludendo così la tappa che parte da Mantova. Domani mattina alle 7 le vetture ripartiranno da Rimini in direzione Marche, Umbria e Toscana, per poi tornare in città intorno alle 18.30. Le automobili sfileranno in piazza Tre Martiri e si recheranno al Grand Hotel, dove si svolgerà il Gala Dinner in onore del mitico pilota che dona il nome all’evento. La sosta notturna sarà al Parco Fellini.

Domenica mattina le auto saluteranno la città alle 7. In questi tre giorni la circolazione subirà alcune modifiche. In particolare, nella giornata di domani, dalle 18 alle 21 corso d’Augusto verrà completamente chiuso al traffico, con divieto di sosta e rimozione coatta. Lo stesso accadrà dalle 17 alle 21.30 in Piazza Tre Martiri. In questi orari di chiusura totale temporanea al traffico sarà consentito esclusivamente il passaggio delle auto del Gran premio Nuvolari, il transito pedonale potrà effettuarsi solo nelle aree esterne a quella interessata dal passaggio e dalla sosta delle auto d’epoca.

Nelle vie traverse, lato mare e monte, sarà consentito il doppio senso di circolazione ai soli veicoli autorizzati, tra cui i residenti, i veicoli diretti ai passi carrai, alle attività ricettive e i fornitori delle attività economiche, i mezzi di soccorso e di polizia. I mezzi pubblici e il trenino dovranno effettuare deviazioni di percorso, con l’istituzione di fermate provvisorie. Inoltre, dalle 18 di oggi alle 9 di domani e dalle 18 di domani alle 9 di domenica vige il divieto di sosta con rimozione coatta sulla corsia lato monte della rotonda Lucio Battisti.

Anna Bellocchi