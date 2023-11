A Rimini torna Dpe, l’expo dell’industria elettrica

Alla fiera di Rimini, dal 28 febbraio all’1 marzo per il secondo anno consecutivo, torna Dpe la manifestazione dedicata all’ecosistema della generazione, trasmissione, distribuzione, sicurezza ed automazione elettrica, organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con l’Associazione Generazione Distribuita - Motori, Componenti, Gruppi Elettrogeni federata Anima Confindustria - e, per la prima volta, Federazione Anie. L’evento si svolgerà nel padiglione A1 del quartiere fieristico, in concomitanza con Key - The Energy Transition Expo. Dopo l’edizione zero del 2019 e quella di marzo 2023, Dpe amplia ulteriormente il progetto, per coinvolgere, in linea con il nuovo payoff "International Electricity Expo", tutti i protagonisti dell’industria elettrica. In fiera una vetrina delle applicazioni tipiche della generazione di energia, con soluzioni e tecnologie all’avanguardia, le ultime innovazioni e prodotti disponibili sul mercato. Dpe si rivolge a progettisti, impiantisti, distributori, utilities, società di consulenza ed ingegneria, O&M, contractor, Esco, manutentori e noleggiatori, e conta un programma di convegni e incontri formativo per approfondire i temi chiave legati all’energia. "Dpe si configura sempre di più come l’evento di riferimento sui temi della generazione, trasformazione, distribuzione e trasporto di energia elettrica per l’Europa e per i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, con un’offerta di soluzioni e contenuti unica nel panorama fieristico italiano", commenta Corrado Peraboni, amministratore delegato di Ieg. "Per questo motivo, potendo contare sulla collaborazione di partner strategici abbiamo deciso di potenziare ulteriormente la manifestazione, coinvolgendo l’intero comparto dell’industria elettrica, come testimonia anche il nuovo payoff". "Non è immaginabile la transizione energetica senza infrastrutture elettriche moderne ed efficienti", sottolinea Marco Monsurrò, presidente di Generazione Distribuita. "L’intero paradigma del cambiamento, infatti, fa perno intorno all’utilizzo spinto dell’Elettricità come vettore elettrico, tanto nell’industria, quanto nel settore residenziale e nella mobilità". Aggiunge Michele Lignola, direttore Generale di Anie Federazione: "Negli ultimi anni il sistema energetico europeo è entrato in una fase di radicale trasformazione puntando con decisione sulla green Economy come modello di uno sviluppo necessario e sostenibile. Per attuare questa trasformazione la generazione diffusa svolge un ruolo chiave per il potenziamento delle infrastrutture elettriche che dovranno essere sempre più evolute e funzionali per garantire i nuovi fabbisogni energetici".