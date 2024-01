A Rimini venti telecamere pubbliche ogni 10mila abitanti: più che a Roma e Milano

"In Italia ci sono in media 1,5 telecamere pubbliche ogni 10mila abitanti. A Rimini sono 20. Una media più alta in proporzione persino di città come Milano, Roma e Firenze, che ovviamente ne hanno di più in numero assoluto, ". Lo ha detto il sindaco citando Truenumbers.it. Rimini ha più impianti, in proporzione, persino di Mosca (16,8 ogni 10mila abitanti), Londra (13,3) e San Pietroburgo (12,6).

I dati personali registrati dalla Centrale radio operativa della polizia locale – volti e targhe di automezzi - restano nelle memoria del sistema per sette giorni. Vengono visionati in caso di situazioni delittuose o violazioni normative. I dati statistici - ad esempio i flussi di veicoli in determinate zone del territorio, e relativi orari - restano, a disposizione per eventuali valutazioni su viabilità e programmazione amministrativa. Per ’beccare’ un’auto pirata sono sufficienti 2-3 numeri di targa. Si può inoltre scoprire un eventuale ’veicolo complice’ di rapinatori che abbiano utilizzato un’auto rubata, facendola precedere da una ’pulita’.