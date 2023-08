A rischio il restyling di piazzale delle Nazioni

Cattolica scopre di non avere fondi per il rinnovo di piazzale delle Nazioni. I tagli del governo al Pnrr si sono portati via anche i 2,5 milioni di euro che l’amministrazione comunale cattolichina voleva utilizzare per rinnovare uno dei piazzali turistici più importanti della zona a Nord, al confine con Misano e Portoverde. Un piazzale che sorge tra numerosi hotel, a fianco dell’Acquario di Cattolica e a pochi passi dal portocanale Ventena e dal Circolo Nautico, a monte di via Carducci, asse turistico con decine di attività ed hotel. Un piazzale che però da anni necessita un restyling in piena regola con una progettazione urbanistica tutta ancora da disegnare. Ad inizio legislatura l’amministrazione Foronchi aveva programmato 2,5 milioni di euro per tale intervento e pure per ristrutturare piazza Repubblica, a Sud, al confine con Gabicce, per così creare un asse pedonale e commerciale lungo tutta la riviera cattolichina ed in grado di unire appunto due piazze strategiche. Ma, a quanto pare, confermato anche da voci interne a Palazzo Mancini, in questo momento piazzale delle Nazioni resta al palo.

Anche se va ricordato che sono davvero tanti i cantieri in corso a Cattolica: la nuova scuola Repubblica, il futuro secondo palazzetto cittadino, i nuovi Giardini De Amicis e la vasca di raccolta delle acque, la ristrutturazione della scuola Carpignola, il lungomare appena concluso, il rifacimento di alcune vie (vedi in rampa di lancio via Del Porto). Ma al Comune servivano anche risorse fresche dal Pnrr che al momento, dunque, non arriveranno.

La stagione turistica non è ancora conclusa e molti operatori sono concentrati sul concludere al meglio il mese di agosto e sull’allungare le aperture a settembre, per recuperare almeno qualche weekend. Ma c’è anche chi chiede maggiori investimenti in termini di arredi urbani. E tra questi, appunto, c’era anche piazzale delle Nazioni con la necessità di un restyling. Nei prossimi mesi il dibattito politico certamente proseguirà a Palazzo Mancini.

Le categorie economiche hanno richiesto a gran voce di ragionare su una diversa programmazione anche della tassa di soggiorno che porta ogni anno nelle casse comunali circa 1,6 milioni di euro. Tornando ai lavori pubblici, l’attuale amministrazione cattolichina guidata dalla sindaca Foronchi ha già annunciato di aver programmato anche un restyling del centro con via Bovio e l’asse di via Mancini.

Luca Pizzagalli