A rischio tanti lavoratori di prefettura e questura

"Gli uffici della prefettura e delle questura rischiano la paralisi con conseguenze sulla gestione delle pratiche per i flussi migratori, i permessi di soggiorno e diverse altre attività". L’allarme lo lanciano i sindacati, Cgil, Cisl e Uil, nel tentativo di supportare il personale cosiddetto in missione in prefetture e questure. "Le lavoratrici e i lavoratori - spiegano i sindacati - stanno correndo il rischio di diventare strumento di ricatto all’interno di un contenzioso tra le agenzie del lavoro in somministrazione di cui sono dipendenti, e il ministero. Il personale opera da anni come ‘somministrato’, nelle prefetture e questure, in condizioni di estrema insicurezza contrattuale, e con proroghe continue anche di pochi mesi". Per i sindacati è una situazione inaccettabile, ma "è assolutamente incomprensibile la decisione delle agenzie per il lavoro di ricorrere al Tar per chiedere di dichiarare l’illegittimità della proroga tecnica richiesta dal ministero dell’Interno, utile a garantire la continuità occupazionale dei dipendenti". Una battaglia legale che – avvertono i sindacati – rischia di bloccare i contratti, anziché stabilizzarli.