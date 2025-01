A San Giovanni entra in servizio l’infermiere di Famiglia

San Giovanni avrà la figura dell’infermiere di famiglia e di comunità e potrà contare sul nuovo numero unico di emergenza 112. Se n’è parlato lunedì sera nell’incontro dal tema "I servizi per la salute nella nostra comunità" svoltosi nella sala del consiglio comunale. Si è discusso anche di come sia in aumento l’assistenza domiciliare a causa della fragilità e della vulnerabilità sociale.

"Tra i dati _ spiegano dall’Ausl di Rimini _ è emerso che i cittadini marignanesi costituiscono il 10,43% degli accessi al Cau di Cattolica: nell’ultimo anno si sono registrati 2.182 accessi su circa 21.000 complessivi, nell’82% dei casi il percorso si è concluso con il ritorno a domicilio e il 6,46% con invio da specialisti (solo il 4,9% viene indirizzato al pronto soccorso). Altri dati significativi per San Giovanni: l’incremento del 54% negli ultimi dieci anni delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, passate da un totale di 12.223 alle attuali 18.820 circa".

Sono state presentate le tre professioniste che ricopriranno il nuovo ruolo di infermiere di famiglia e di comunità: Stefania Miglietta, Silvia Sperandio e Sara Subissati. Il servizio partirà ufficialmente il 3 febbraio e sarà situato nella Casa Residenza Anziani in via Montalbano, confermando l’impegno del Comune nel portare i servizi vicino ai cittadini. Sono stati poi forniti aggiornamenti sul nuovo numero di urgenza 112 che entrerà in funzione dal 4 febbraio nel distretto telefonico di Rimini, migliorando ulteriormente l’accessibilità alle emergenze sanitarie.

lu.pi.