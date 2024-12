A San Marino apre la nuova mediateca per gli amanti del cinema

Per gli amanti del cinema, da ieri San Marino ha una grande novità. È stata inaugurata la prima mediateca, completamente gratuita. Chiunque potrà accedere a un ricco catalogo di film registrandosi sul sito ufficiale di San Marino cinema. Le pellicole saranno proiettate al cinema Concordia. Ma la nuova mediateca guarda anche ai giovani. Tutte le scuole potranno utilizzare gli spazi del cinema Concordia per arricchire il percorso educativo degli studenti con storie coinvolgenti e formative. In contemporanea, partirà la rassegna Gli anni ’80 erano ieri, a cura della professoressa Elena D’Amelio, con una proposta di film iconici di quell’epoca, che continuano a ispirare le nuove generazioni. L’appuntamento per la presentazione ufficiale è il 26 gennaio alle 17 al cinema Concordia.

a.d.t