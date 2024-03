A San Marino arriva il bonus anti-inflazione

Arriva il bonus famiglia per questo 2024. A presentarlo ieri sono stati il segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti e il segretario di Stato alla Giustizia Massimo Andrea Ugolini. "E’ un bonus straordinario – spiegano – in favore dei nuclei familiari per l’acquisto di prodotti per la prima infanzia e a domanda rigida che ha l’obiettivo di compensare l’incremento dell’inflazione". Un intervento di sostegno straordinario per l’anno 2024 riconosciuto e accreditato una tantum sulla Smac card intestata al capo famiglia del nucleo che ne fa richiesta, sulla base dei dati riportati nelle dichiarazioni dei redditi relative all’esercizio fiscale 2023 dei membri del nucleo, mutuando i nuovi scaglioni per l’assegno familiare integrativo. "Requisiti di accesso sono la residenza anagrafica in territorio del capo famiglia del nucleo familiare richiedente, l’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 da parte dei componenti il nucleo familiare, qualora tenuti, l’iscrizione alle liste di avviamento al lavoro del settore privato dei componenti il nucleo che, nel corso dell’anno 2023, sono stati disoccupati o inoccupati e che, durante i periodi di non occupazione, non hanno rifiutato offerte di lavoro". Per i nuclei famigliari che rientrano nella prima fascia di reddito (reddito familiare annuo pro-capite pari o inferiore a 8.100 euro) l’importo del bonus è pari a 300 euro, per quelli che rientrano nella seconda fascia (tra 8.100,01 euro a 9.300 euro) a 200 euro, per quelli che infine rientrano nella terza fascia (tra 9.300,01 e 10.600 euro) a 100 euro. Per ogni componente del nucleo di età inferiore ai tre anni e per i nati nel 2024 c’è una maggiorazione di 150 euro per la prima fascia di reddito, 100 per la seconda e 50 per la terza. "Contiamo nei prossimi due mesi di poter avviare la procedura per la richiesta del bonus – spiega il Segretario Gatti – La nostra volontà è di avere una piattaforma che già presenta tutti i dati a chi farà richiesta, che dovrà essere a quel punto solo verificata". Il bonus "è un ulteriore elemento di aiuto alle famiglie – spiega Ugolini – Si aggiunge alle altre misure di carattere economico introdotte in questi anni".