A San Marino è record assoluto di medicinali donati

La giornata per la raccolta del farmaco 2024 ha registrato a San Marino un record assoluto di donazioni, a conferma della grandissima generosità dei sammarinesi. La quattordicesima edizione, promossa dalla Farmaceutica dell’Istituto per la sicurezza sociale in collaborazione con Banco farmaceutico Onlus, che si è conclusa nei giorni scorsi, ha registrato una raccolta di oltre 2.650 confezioni di medicinali, segnando il miglior risultato di sempre. Tra le 4.240 farmacie aderenti tra Italia e San Marino, le farmacie di Cailungo, Serravalle e Borgo Maggiore, si sono posizionate rispettivamente al 4°, 7° e 8° posto assoluto per numero di farmaci donati. Il materiale donato e raccolto, attualmente stoccato alla sede della Caritas di San Marino a San Michele, verrà consegnato nei prossimi giorni nelle varie sedi diocesane.