A San Marino la vecchietta atterra col parapendio Sabato, l'Aeroclub di San Marino offre una colazione speciale e attività per bambini, con l'arrivo della Befana in volo. Mago Gabriel e Magica Gilly, dimostrazioni in volo e aeromodelli. Alle 11.30, la Befana atterrerà con caramelle per tutti.