A San Marino nasce la prima foresta dell’Onu. Il taglio del nastro ieri a Gualdicciolo

E’ stata inaugurata ieri, in occasione della festa nazionale dell’albero, la ‘Petite forest Unece 2023 a San Marino’. Il taglio del nastro alla presenza del segretario di Stato al Territorio, Stefano Canti, della direttrice della Divisione foreste Unece Paola Deda. Presenti anche i ragazzi delle scuole elementari di Acquaviva. L’iniziativa rientra nei lavori della sessione congiunta Unece-Fao in corso a San Marino che al termine dell’evento collaterale di Gualdicciolo è ripresa con la tavola rotonda ‘Economia forestale e mercati’ e con l’evento ‘I semi del cambiamento-Ripensare le foreste e le citta’. Oggi, dalle 10 alle 13, è in programma la riunione del Comitato Ece per le foreste e l’industria forestale, mentre alle 13.30 si terrà l’evento ‘Come massimizzare il carbonio incarnato negli edifici residenziali’.

Dalle 15 alle 18 si riunirà la Commissione forestale europea Fao e subito dopo si discuterà di sinergia pubblico-privato per la valorizzazione del territorio e la conservazione della biodiversitàcon il side evento al quale partecipano il direttore dell’Housing Land and forest management di Unece, Paola Deda, insieme a Canti e ai rappresentanti di Aaslp e delle aziende sammarinese leader nei rispettivi settori Sit e Marlù.