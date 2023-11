A San Marino sarà davvero un dolce Natale

La Casa dei cuori dolci, l’Ice park, la Dolce mostra, la Fabbrica del cioccolato e il Grande albero. Quest’anno più che mai sarà un dolce Natale a San Marino. Che scatterà già sabato con una nuova edizione del Natale delle Meraviglie, evento ormai storico sul Titano. Saranno le luci che si accendono a dare il via al lungo periodo delle feste. Ma già da sabato verranno inaugurate anche alcune attrazioni. Poi il 16 dicembre si entrerà nel vivo con gli show in Piazzale della Libertà, prima tenuta libera per permettere la visita del presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, prevista per il 6 dicembre. Il centro storico diverrà un percorso che prevede photo set, attrazioni a tema e una serie di ambientazioni luminose e scenografiche che vedranno anche la realizzazione, proprio sul Pianello, di una magica Casa dei cuori dolci. Mura, vie e contrade saranno illuminate da scintillanti luminarie, mentre il simbolo che caratterizzerà le principali contrade sarà quello del ’candy’, tipico bastoncino di zucchero natalizio. Nuove luminarie per Piazza del Titano e Piazza Garibaldi. Completeranno il progetto caramelle luminose e omini di pan di zenzero. Nella ’casa’ di Piazza della Libertà si terranno tutti gli show, mentre come di consueto alla Cava dei Balestrieri si potrà pattinare sul ghiaccio (da sabato al 22 dicembre con apertura dalle 10.30 alle 23 nei week end e nei giorni festivi e dalle 15 alle 18.30 nei feriali. Dal 23 dicembre al 7 gennaio dalle 10.30 alle 23). Poi la Fabbrica del cioccolato, una grande tensostruttura riscaldata con scenografie, luci natalizie, laboratori e spettacoli dove gli assistenti di Babbo Natale Goloso aiuteranno i bambini a scrivere la ricetta di un dolce speciale e le loro letterine da imbucare nella grande cassetta postale.

Qui si terrà anche il family show ‘Alla scoperta di un mondo più dolce’ (8, 9 e 10 dicembre, due repliche quotidiane alle 15.30 e alle 17.30, ingresso 5 euro). Dall’8 al 10 dicembre Babbo Natale sarà invece in ‘Galleria Cassa di Risparmio’, dove sarà esposta per tutta la durata dell’evento anche la Dolce Mostra di sculture di cioccolato del maestro Rinaldini. Su Piazzale Domus Plebis dal 16 dicembre sarà posizionato, invece, il Grande albero di luci. Come ogni anno via Eugippo e via Donna Felicissima ospiteranno i mercatini con 34 baite di prodotti tipici e articoli natalizi.