A San Marino torna l’arte giovane dello Smiaf

Tre giorni nei quali non mancherà niente. Come da 15 anni a questa parte. Dall’arte di strada, alle mostre. Dall’attività fisica alle esibizioni degli sport estremi.

Smiaf project festival dei giovani saperi torna a illuminare San Marino da venerdì a domenica. Una moltitudine di esperienze per adulti e bambini, totalmente immersi nella magia del centro storico del Titano. Le principali novità della sedicesima edizione saranno la presenza di due spettacoli a pagamento. Si tratta dello show dei mimi ucraini Quartet Dekru nel Piazzale Domus Plebis in programma venerdì dalle 22 e sabato dalle 22.30, e quello della Compagnia Artemakia, celebre formazione di Milo Scotton, uno dei maestri dell’arte di strada italiani, che si esibiranno in Piazza Sant’Agata sabato dalle 21 e domenica dalle 21.15. Il cuore pulsante dello Smiaf sarà ancora una volta il Campo Bruno Reffi dove verrà allestito un palco per i concerti serali. Palco che venerdì sera sarà dei Ponzio Pilates, pronti a stupire con il loro geniale mix di low fi rock e ritmi ossessivi. Sabato spazio al concerto della band multiculturale Jembaa Groove. Domenica sera, poi, il concerto dei SovietSoviet, storica band del pesarese, iconica nel loro inconfondibile alternative rock. Tutti i concerti avranno inizio alle 20.30.

Allestita tra Cava Antica P6 e Campo Bruno Reffi è l’area bazar composta da attività di design-artigianato locale. Altro centro nevralgico del festival sarà l’Extreme park, un’intera area dedicata agli amanti di sport di nuova concezione come equilibrismo, arrampicata sportiva, skateboard, roller, parkour. Non solo praticanti esperti, ma anche principianti, bambini e tutti gli interessati potranno cimentarsi con questi sport grazie a guide e istruttori qualificati che abiteranno la zona dell’Ex Cava Antica. Le piazze del centro storico verranno completamente invase da una ricca programmazione di spettacoli d’Arte di strada. Ci saranno il danese Alex Mihajlovski con la sua marionetta Alex Barti, i Cia Langostura, Manuel Bongiorni, il due acustico cesenate Lomii e i sammarinesi Opificio Beccanotti. Oltre al programma ufficiale, questa edizione presenta alcuni spettacoli di artisti che hanno scelto di arricchire la rassegna esibendosi in alcune location del centro, a cappello. Tra i tanti, Giulio Linguiti circus performer, Corsaro Handpan, Collettivo Il Nido. Allo Smiaf approdano una mostra e un workshop: la prima, a cura di Ambra Lorito, inaugurerà venerdì alle 17, negli spazi dell’Università di Via Eugippo. La seconda mostra sarà invece nella Torretta della Porta del Paese, a cura dell’artista Esther Cimmarrusti.