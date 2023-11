A San Martino l’ingorgo è servito . Code e disagi a Santarcangelo

L’ingorgo perfetto. La pioggia. Il primo giorno della fiera di San Martino. E il traffico di Ecomondo (ieri era l’ultimo giorno della fiera di Rimini), che si è riversato inevitabilmente anche su Santarcangelo. Una giornata segnata da traffico e da file chilometriche, in particolare sulla via Emilia, per chi andava e veniva da Santarcangelo. Non sono mancate multe e rimozioni, per i veicoli in divieto. L’ex consigliere e attuale commissario di Forza Italia Walter Vicario, a riguardo, segnala un episodio avvenuto giovedì. "Uno studente aveva parcheggiato il motorino negli stalli vicino al municipio per prendere il bus e andare a scuola. Al ritorno la brutta sorpresa: il motorino era sparito e al suo posto vi erano già gli ambulanti". Stando alla versione di Vicario gli ambulanti avrebbero detto ai vigili che non c’era necessità di portare via il mezzo, che sarebbe bastato spostarlo un po’, "ma hanno voluto chiamare comunque il carro attrezzi". Cose che capitano alla fiera di San Martino. Finora sono state una ventina le auto rimosse.

Ci tiene a ringraziare il personale che gestisce i parcheggi della fiera Adalberto Comandini. "Ieri mattina, quando abbiamo pagato la sosta nell’area della Coop della fornace, a mia moglie è caduto il portafoglie. Ce ne siamo accorti dopo mentre facevamo la spesa. Per fortuna un operatore, nonostante la ressa, l’aveva notato e aveva avvertito le forze dell’ordine. Ci teniamo a ringraziare tutti gli operatori che si sono impegnati a rintracciarci. Festa di San Martino salva per noi due anziani".