A San Patrignano i re della pizza

Mercoledì alla pizzeria SPaccio di San Patrignano saranno presenti due pizzaioli che hanno ottenuto il riconoscimento dei Tre Spicchi del Gambero Rosso: Jacopo Mercuro e Luca Mastracci. Con il pizzaiolo di SPaccio, Pasquale Apostolico, daranno vita a una serata di degustazione di pizze contemporanee tonde e a impasto romano. Minimo comune denominatore delle pizze proposte sono le farine della filiera Molini Fagioli.

"Siamo davvero felici di poter ospitare una serata con due pizzaioli di questa caratura – spiega Marco Bragaglia, responsabile di SPaccio – Sarà un piacere per il palato di chi sceglierà di essere con noi, ma sarà anche un’esperienza incredibile per Luca e Melania, i nostri ragazzi in formazione, che si troveranno a collaborare con due professionisti che potranno conoscere direttamente e di cui potranno carpire i segreti, trovando nuovi stimoli per la loro rinascita".

Jacopo Mercuro è titolare della pizzeria ’180grammi’ e il suo approccio alla pizza romana è stato rivoluzionario. Luca Mastracci, titolare della pizzeria ‘Luca!’ si è affermato per la sua pizza tonda, scioglievole al centro, con un cornicione alto e leggermente croccante, condita con topping bilanciati e, soprattutto, stagionali.