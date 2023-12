A San Silvestro sarà festa nei locali fino alle 4

Santarcangelo chiude in bellezza il 2023, che è stato un anno d’oro per il turismo. Lo dicono i numeri. In attesa dei dati di novembre e dicembre, nei primi dieci mesi in città sono arrivati oltre 21mila turisti. Le presenze (i pernottamenti) sono state oltre 39.251, in aumento del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2022 e addirittura del 44,2% rispetto al 2019, e di questo passo l’anno dovrebbe chiudersi con oltre 45mila presenze. Una crescita importante, che si conferma anche per il lungo weekend di fine anno.

"Tutti gli hotel di Santarcangelo sono praticamente pieni in questi giorni – conferma Andrea Bombardieri, titolare del quattro stelle Il Villino e portavoce degli albergatori clementini –. Un ottimo finale per un’annata che è stata decisamente buona". Ma per questi giorni "c’è stata grande richiesta anche per b&b e altre strutture ricettive, specialmente quelle di alta qualità. E abbiamo già più di 500 persone prenotate per le visite guidate nelle giornate di domani e lunedì", spiega Filiberto Baccolini, presidente della Pro Loco, che gestisce l’ufficio di accoglienza turistica di Santarcangelo. Sarà un Capodanno da tutto esaurito anche nei locali. "Molti ristoranti sono al completo da giorni per la serata di San Silvestro", confermano da ‘Città viva’, l’associazione che riunisce le attività del centro storico. Santarcangelo si conferma una delle mete turistiche preferite da chi vuole un’alternativa alla Riviera.

E gli eventi aiutano, compresa la festa di Capodanno prevista domani sera. L’evento prenderà il via alle 23,30 con i deejay del Bradipop in piazza Ganganelli. A seguire il videomapping sulla facciata del municipio (a cura di Luca Agnani), che accompagnerà il brindisi di mezzanotte. Niente fuochi d’artificio. Dopo la mezzanotte la festa proseguirà in centro storico con i deejay del Bradipop e quelli che hanno fatto la storia del Velvet. Previsti deejayset anche in vari locali. Per l’occasione di San Silvestro il Comune ha deciso di concedere una deroga ai pubblici esercizi: potranno fare somministrazione di cibo e bevande fino alle 4 di notte, sia all’interno che all’esterno dei propri locali, e dovranno tassativamente chiudere i battenti alle 5. Anche la musica andrà spenta alle 4.

Saranno vietati invece i fuochi d’artificio e i botti di ogni sorta e questo in tutto il territorio comunale, come d’altronde era già stato anche negli anni passati.